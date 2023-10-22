انت الان تتابع في اليوم العالمي للتأتأة.. "تجمُّع الرياض الصحي الأول" يحدّد أنواعها وأبرز أسبابها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - أوضح تجمُّع الرياض الصحي الأول، أن التأتأة هي اضطرابٌ يجد المصاب به صعوبة في النطق عند خروج الكلام والتحدث.

وأضاف التجمُّع، أن التأتأة المبكّرة "خلال نمو الطفل" تحدث، بينما لا يزال يتعلم مهارات التحدث واللغة، فيما تحدث التأتأة المتأخرة "المكتسبة" بسبب سكتة دماغية، أو رضوض في الرأس، أو أي نوعٍ آخر من إصابات الدماغ.

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