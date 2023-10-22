تراند اليوم : "سوف نمحيهم من على وجه الأرض" .. وزير إسرائيلي يهدد بقطع "رأس الأفعى" وضرب ملالي إيران في هذه الحالة

صحيفة الخليج 365: هدد وزير الاقتصاد الإسرائيلي نير بركات، بقطع "رأس الأفعى" وشن هجوم عسكري ضد إيران إذا انضم حزب الله اللبناني إلى الحرب.

وقال إن "الملالي الإيرانيين سوف يمحون من على وجه الأرض إذا هاجم حزب الله، وكيلهم الإرهابي في لبنان، إسرائيل." وفق تعبيره.

وأضاف في مقابلة مع صحيفة ديلي ميل البريطانية، اليوم الأحد، أن بلاده لن "تقضي على حزب الله فحسب، إذا فتح الجبهة الشمالية، ولكن ستستهدف إيران نفسها".

وأرف قائلا: "إذا وجدنا أنهم ينوون استهداف إسرائيل، فلن نكتفي بالرد على تلك الجبهة، بل سنذهب إلى رأس الثعبان، وهو إيران."

وتابع: "حكام إيران لن يناموا جيداً في الليل، وسنتأكد من أنهم سيدفعون ثمناً باهظاً إذا فتحوا الجبهة الشمالية."

وأكد أن لبنان وحزب الله سيدفعان ثمنا باهظا مماثلا لما ستدفعه حماس"

وشدد على أن رسالة بلاده واضحة للغاية، ألا وهي ملاحقة رؤساء إيران أيضًا"

وختم قائلا "لدينا رسالة واضحة جدا لأعدائنا، إذ نقول لهم، انظروا إلى ما يحدث في غزة – سوف تحصلون على نفس المعاملة إذا هاجمتمونا.. سوف نقوم بمسحكم من على وجه الأرض."