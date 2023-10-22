تراند اليوم : 400 مسؤول أميركي يعلنون رفضهم لدعم إسرائيل اللامحدود في حربها على غزة.. والكشف عن تفاصيل رسالتهم!

صحيفة الخليج 365 : كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن أكثر من 400 مسؤول حكومي أميركي من المسلمين واليهود، أعلنوا رفضهم لدعم إدارة الرئيس الأمريكي بايدن اللامحدود لإسرائيل وإهمال الفلسطينيين.

ملايين الأرواح مهددة

وبحسب سكاي نيوز، قالوا المعترضون في رسالة مجمعة: إن "ملايين الأرواح مهددة. عائلاتنا وتاريخنا وتقاليدنا الدينية متجذرة بعمق في القدس وإسرائيل وفلسطين. وباعتبارنا أبناء الناجين من العبودية والمحرقة والاستعمار والحرب والقمع، نشعر أننا مضطرون لرفع أصواتنا في هذه اللحظة".

وتابعت الرسالة: "إننا ننضم إلى أعضاء الكونغرس والمجتمع الدولي في إدانة جرائم الحرب المروعة التي ارتكبتها حماس، لكن في الوقت نفسه نحزن على المدنيين الفلسطينيين الذين يعيشون معاناة كارثية على أيدي الحكومة الإسرائيلية".

الإبادة الجماعية

وأضافت: "كمسلمين ويهود، سئمنا إحياء خوف الأجيال من الإبادة الجماعية والتطهير العرقي. سئمنا القادة الذين يدفعوننا إلى إلقاء اللوم على بعضنا البعض، واستغلال آلامنا وتاريخنا لوضع أجندات سياسية وتبرير العنف".

وجاء في الرسالة أيضا: "إذا كان هناك نزيف، هل يمكننا توجيه جهودنا لوضع حد للوضع الراهن للاحتلال والعنف، وإيجاد سبل لتحقيق سلام مستدام لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين؟.