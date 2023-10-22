تراند اليوم : شاهد .. لحظة قصف مسجد في مخيم جنين بالضفة الغربية بطائرات مسيرة إسرائيلية وسقوط قتلى ومصابين

صحيفة الخليج 365: قالت وسائل إعلام فلسطينية فجر يوم الأحد إن فلسطينيين اثنين قتلا في قصف إسرائيلي استهدف مسجد الأنصار في مخيم جنين بالضفة الغربية.

من جهتها ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية إن شابين قتلا وأصيب عدد آخر بجروح متفاوتة فجر الأحد بعد استهداف طائرات إسرائيلية منزلا بالقرب من مسجد الأنصار في حارة الدمج بمخيم جنين.