شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على 9 مخالفين لترويج المخدرات بمنطقتين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على 5 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية ومقيمين من الجنسية نفسها ومقيم من الجنسية الباكستانية بمحافظة جدة، لترويجهم 4.3 كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

كما قبضت دوريات الأمن بمنطقة الرياض على مقيم من الجنسية الباكستانية لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر، الشبو، في مركبة يقودها، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

الإيلاغ عن المخدرات

تهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.