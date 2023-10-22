شكرا لقرائتكم خبر عن "الشؤون الإسلامية" تواصل تنظيم تصفيات مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، تنظيم التصفيات الأولية لمسابقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود المحلية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها الـ 25 لعام 1445هـ بعموم مناطق المملكة، والتي يتأهل من خلالها المشاركون للتصفيات النهائية للمسابقة في شهر شعبان القادم.

وتأتي هذه المسابقة التي يرعاها خادم الحرمين الشريفين ضمن ماتقدمه القيادة الرشيدة لخدمة كتاب الله ودعم للتنافس بين أبناء الوطن في حفظ كتاب الله الكريم وتلاوته وتجويده، حيث تحظى بدعمٍ وعناية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وبإشراف ومتابعة من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، الذي يحرص على تسخير كافة إمكانات الوزارة لإنجاح هذه المسابقة، ويتابع تفاصيلها بكل عناية.



الجدير بالذكر أن الوزارة تعمل حالياً على تنفيذ التصفيات الأولية حيث انطلقت هذه التصفيات بعموم مناطق المملكة وتنفذها الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بإشراف الأمانة العامة للمسابقة، وتهدف هذه التصفيات الأولية إلى تحفيز المشاركين لضبط الحفظ، وإتقان التلاوة، وحسن الأداء، ورفع مستوى المنافسة، والارتقاء بهمة المشاركين، وتأهيلهم للمنافسة في التصفيات النهائية التي ستقام بإذن الله في شهر شعبان القادم ــ بإذن الله ــ في العاصمة الرياض.

ومما يشار إليه أن هذه الدورة يبلغ مجموع جوائزها (7.000.000) ريال للفائزين في أفرعها الستة، حيث سيحصل كلٌ من الفائز الأول والفائزة الأولى في الفرع الأول على جائزة قدرها 400.000 ريال، في أعلى جوائز للمسابقة منذ إنشائها.