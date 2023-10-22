شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري السعودي بعد فوز النصر علي ضمك والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تمكن نادي النصر السعودي من إنتزاع ثلاث نقاط ثمينة بعد تفوقه علي نظيره ضمك بنتيجة 1/2، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.

حيث نجح النصر من تحويل تأخره بهدف أمام ضمك في شوط اللقاء الأول لفوز ثمين بهدفين مع بداية الشوط الثاني من المباراة، بفضل كلا من تاليسكا ورونالدو نجمي الفريق.

وبهذا الفوز الصعب تمكن النصر العالمي من رفع رصيده من النقاط إلى 22 نقطة وضعته في المركز الثالث من جدول ترتيب السعودي، وبفارق 4 نقاط فقط عن الهلال المتصدر.

حيث يعتلي الهلال صدارة ترتيب المسابقة برصيد 26 نقطة، فيما يحل نادي التعاون في مركز الوصافة برصيد 23 نقطة، والذي يعد مفاجأة المسابقة إلى الآن.

خاصة أن التعاون يتقدم علي أندية كبيرة مثل النصر والأهلي والاتحاد، أصحاب المراكز الثالث والرابع والخامس علي الترتيب.

موعد مباراة النصر القادمة

هذا ومن المقرر أن يلاقي النصر السعودي نظيره الدحيل القطري يوم الثلاثاء القادم، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، علي أن تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.