شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يقرر معاقبة نجم الفريق - تعرف على السبب والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - استقرت إدارة نادي الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل، على توقيع عقوبة مالية على البرازيلي ميشيل ديلجادو، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأزرق، بعد أزمته مع البرتغالي خورخي خيسوس المدير الفني.

وأعرب ديلجادو عن غضبه عقب استبداله في مباراة الهلال والخليج، وقام بإلقاء الزجاجة على الأرض قبل أن يدخل في مشاداة كلامية مع خيسوس.

إدارة الهلال تقرر معاقبة ديلجاو

واستقرت إدارة الهلال على معاقبة اللاعب البرازيلي بالخصم من راتبه وفق اللائحة الداخلية للاعبين في النادي، التي تشير إلى أن الغرامات المالية تبدأ من 5 في المئة في حالات الاستياء بعد الاستبدال.

وستطبق إدارة نادي الهلال اللائحة على النجم البرازيلي على الرغم من تأكيده أن انفعاله جاء تعبيرًا عن غضبه من نفسه بسبب عدم تقديمه المستوى المنتظر منه في اللقاء.

وأكد ديلجادو في تصريحات تلفزيونية أن تصرفه ليس احتجاجًا على تغييره، لكن سيتم تطبيق العقوبة.

الجدير بالذكر أن مباراة الهلال والخليج انتهت بفوز الازرق بهدف من دون رد، في الجولة العاشرة من بطولة دوري روشن السعودي.