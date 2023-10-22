شكرا لقرائتكم خبر عن تصريح ناري من رونالدو بعد فوز النصر علي ضمك والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حرص النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو، نجم نادي النصر السعودي، علي التعليق عن فوز فريقه أمام ضمك أمس بنتيجة 2/1، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري السعودي.

رونالدو قال:" سعيد بهذه النتيجة والفوز الصعب أمام ضمك، دائما ما أعلق أن الدوري السعودي أحد أقوي الدوريات في العالم، سعيد بالدعم الذي ألقاه هنا، وبالزخف الجماهيري الكبير للفريق.

وواصل:" بالتأكيد سألعب مع النصر السعودي في هذا العام والعام المقبل، حتي نهاية تعاقدي مع الفريق، لا أرغب في الرحيل عن الفريق ولا أفكر في العودة إلى أوروبا في الوقت الحالي ".

وأتم " بعد إنتهاء عقدي مع النصر في نهاية العام المقبل، ساستمع لما يقوله لي جسدي، في إشارة واضحة إلى أن اللاعب قد يفكر في الإعتزال حينها ".

ترتيب النصر في الدوري السعودي

وبهذا الفوز الصعب تمكن النصر العالمي من رفع رصيده من النقاط إلى 22 نقطة وضعته في المركز الثالث من جدول ترتيب السعودي، وبفارق 4 نقاط فقط عن الهلال المتصدر.

حيث يعتلي الهلال صدارة ترتيب المسابقة برصيد 26 نقطة، فيما يحل نادي التعاون في مركز الوصافة برصيد 23 نقطة، والذي يعد مفاجأة المسابقة إلى الآن.