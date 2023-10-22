شكرا لقرائتكم خبر عن منافس الأهلي المحتل..صن داوينز يضع قدما في قبل نهائي الدوري الأفريقي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تمكن نادي صن داوينز الجنوب أفريقي من تحقيق فوزا مريحا علي نظيره بترو أتليتكو الأنجولي بنتيجة هدفين نظيفين، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من الدوري الأفريقي.

حيث قطع صن داوينز طريقا طويلا نحو التأهل إلى الدور قبل النهائي من البطولة بهذا الفوز، خاصة أن هذا الفوز تحقق في الأراضي الأنجولية، خارج ديار الفريق الجنوب أفريقي.

ويمتلك صن داوينز تحدي سهلا في مواجهة العودة، حينما يستضيف نظيره بترو أتليتكو يوم الثلاثاء القادم، ضمن مباراة العودة من منافسات هذا الدور.

يأتي ذلك في الوقت الذي اقترب الأهلي من التأهل إلى الدور القادم، بعد التعادل الإيجابي للفريق أمام سيمبا خارج الديار بنتيجة هدفين لمثلهما.

مواجهة مرتقبة بين الأهلي وصن داوينز

ويبدو أننا علي وشك مواجهة مثيرة بين الأهلي وصن داوينز في الدور قبل النهائي من منافسات الدوري الأفريقي في مطلع الأسبوع المقبل، في مواجهة متكررة بين الفريقين.