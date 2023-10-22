إنذار ملاك 97 موقعا بنصف القمر

نفذت أمانة المنطقة الشرقية، خلال أسبوع، جولات تفتيشية في عدة مواقع بالظهران، ضمن مبادرة معالجة التلوث البصري التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وأوضحت الأمانة أن هذه الجولات أسفرت عن إنذار أصحاب 97 موقعا من الصنادق والأحواش بشاطئ نصف القمر في الظهران، تمهيدا لإزالتها من قِبل اللجنة التي تتم من خلال الإدارة المعنية ببلدية الظهران بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

في السياق نفسه، أزالت أمانة الشرقية خلال الأشهر الثلاثة الماضية من العام الميلادي الحالي 138 سيارة ومعدة تالفة من الشوارع والميادين العامة بأحياء غرب الدمام، من أصل 271 سيارة ومعدة تالفة ومهملة تم حصرها بالمدينة.

وأشارت إلى الآلية التي تتبعها مع ملاك السيارات المهملة وتقف فترات طويلة، حيث يتم في المرة الأولى وضع إشعار تحذيري على المركبة قبل سحبها، وفي المرحلة الثانية يتم سحب السيارة بعد استكمال جميع الإجراءات النظامية.

وأكدت الأمانة حرصها المستمر على إزالة العناصر والملوثات البصرية، لتحسين المنظر العام وجودة الحياة بمدن ومحافظات المنطقة، والحفاظ على نظافتها وجمالها، داعيةً جميع ملاك السيارات والمعدات التالفة والمهملة إلى إزالتها، لما لها من أضرار وتشويه للمشهد الحضري، والإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوي من خلال مركز البلاغات 940 من أجل معالجتها.