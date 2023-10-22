موظفة تكشف عن تصرفات زميلتها الغريبة كلما تحدثت مع زوجها وقت الراحة في العمل

اشتكت موظفة من تصرفات زميلتها في العمل التي تتدخل في مكالماتها الهاتفية مع زوجها، وتحاول التقرب منه.

قالت الموظفة في شكواها: إن زوجها يتصل بها في أوقات العمل، وأحياناً يحضر لها طعاماً، وأن زميلتها تلاحظ ذلك وتتدخل في مكالماتها.

وأضافت: أن زميلتها تسألها: “لو زوجك اتصل، ردي واعتبريني غير موجودة”، وتتدخل في الحديث بينهما، وتضحك بصوت عالٍ، وتتكلم بصوت دلال، وتحاول التقرب من زوجها.

وذكرت: أنها ذكرت الموضوع لزميلاتها، وأعربت عن مخاوفها من أن يتزوج زوجها عليها، خاصة أنها لم تنجب منذ فترة.

وأوضحت: أنها طلبت من زوجها شيئاً، وكانت تستعد للذهاب لاستلامه، وفجأة طلبت منها زميلتها أن تذهب هي لإحضاره لها، وتسلم على زوجها، فرفضت، فغضبت زميلتها وقالت لها: “أنتِ مريضة، وتحسبيني حاسدتك عليه”.