شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة صبغ الشعر باللون الأشقر في المنزل وهتغيري شكلك خالص باللون الجديد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

الشعر الأشقر هو لون شعر شائع لدى النساء والرجال على حد سواء، ويتميز بإطلالته الجذابة والناعمة، ويمكن صبغ الشعر باللون الأشقر في المنزل أو في صالون التجميل، ولكن يفضل صبغ الشعر في المنزل للحصول على نتائج جيدة وتوفير المال.

طريقة صبغ الشعر باللون الأشقر في المنزل وهتغيري شكلك خالص باللون الجديد

طريقة صبغ الشعر باللون الأشقر في المنزل

فيما يلي خطوات صبغ الشعر باللون الأشقر في المنزل:

تحضير الأدوات والمواد اللازمة:

صبغة شعر أشقر

أكسجين

فرشاة صبغة

مشط

قفازات

ثوب واقي

حمام السباحة

اختبار الحساسية:

قبل استخدام الصبغة، يجب إجراء اختبار الحساسية على منطقة صغيرة من الجلد خلف الأذن.

توضع كمية صغيرة من الصبغة على المنطقة المراد اختبارها، ويترك لمدة 24 ساعة.

إذا ظهرت أي أعراض للحساسية، مثل احمرار أو حكة، فلا يتم استخدام الصبغة.

تجهيز الشعر:

يغسل الشعر بالشامبو والبلسم، ويترك ليجف تمامًا.

يقسم الشعر إلى أربعة أقسام، ويثبت كل قسم بملاقط.

وضع الصبغة:

توضع الصبغة على الشعر من الجذور إلى الأطراف، باستخدام فرشاة الصبغة.

يترك الشعر لمدة 30 دقيقة، أو حسب التعليمات الموجودة على عبوة الصبغة.

شطف الشعر:

يغسل الشعر بالشامبو والبلسم، ويترك ليجف تمامًا.

نصائح لصبغ الشعر باللون الأشقر

إذا كان الشعر أسود أو داكنًا، فقد يتطلب الأمر عدة جلسات لتفتيح اللون قبل وضع الصبغة.

يجب ارتداء القفازات الواقية أثناء صبغ الشعر.

يجب التأكد من عدم وصول الصبغة إلى الجلد أو العينين.

يجب غسل الشعر جيدًا بعد الصبغة لإزالة أي بقايا من الصبغة.

أنواع صبغات الشعر الأشقر

هناك العديد من أنواع صبغات الشعر الأشقر، منها:

الأشقر الطبيعي: هذا اللون هو الأكثر شيوعًا، ويتميز بلونه الفاتح والطبيعي.

الأشقر الذهبي: هذا اللون يتميز بلونه الذهبي اللامع.

الأشقر الرمادي: هذا اللون يتميز بلونه الرمادي الأنيق.

الأشقر الثلجي: هذا اللون هو الأكثر تفتيحًا، ويتميز بلونه الأبيض.