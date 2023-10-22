شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن بذور شائعة تخفض الكوليسترول وتحارب السرطان وتقلل مستويات السكر في الدم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

تحتوي بذور الشيا على مضادات الأكسدة والمعادن والألياف وأحماض أوميجا 3 الدهنية.

وعن الفوائد الصحية لـ بذور الشيا وفق موقع healthline:

1- الحفاظ على صحة القلب: بذور الشيا تحافظ على صحة القلب، فهي مصدر لأحماض أوميجا 3 الدهنية المفيدة لهذا العضو، كما أن تناولها يحمي القلب من التعرض لأي مضاعفات صحية.

2-خفض الكوليسترول: الألياف القابلة للذوبان، النوع الموجود بشكل أساسي في بذور الشيا، يمكن أن تساعد في خفض الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار (LDL) في الدم، وهذا بدوره يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

3-محاربة السرطان: تعتبر بذور الشيا أيضًا مصدرًا ممتازًا لمضادات الأكسدة، ولا تحمي مضادات الأكسدة الدهون الحساسة الموجودة في بذور الشيا من الزنخ فحسب، بل تفيد أيضًا صحة الإنسان عن طريق تحييد الجزيئات التفاعلية المعروفة باسم الجذور الحرة، والتي يمكن أن تلحق الضرر بمركبات الخلايا إذا تراكمت في جسمك.

4-فقدان الوزن: قد تفيد الألياف والبروتين الموجود في بذور الشيا أولئك الذين يحاولون إنقاص الوزن.

تحتوي أونصة واحدة (28 جرامًا) من بذور الشيا على ما يقرب من 10 جرامات من الألياف الغذائية، وهذا يعني أنها عبارة عن ألياف ضخمة بنسبة 35% من حيث الوزن.

5- تقليل مستويات السكر في الدم: قد يساعد استهلاك بذور الشيا في تنظيم نسبة السكر في الدم، ربما بسبب محتواها من الألياف والمركبات المفيدة الأخرى.