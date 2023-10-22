شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الفنان السعودي المشهور في الخليج والوطن العربي، الذي لقب ب( سندباد الأغنية العربية ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

راشد الماجد هو أحد أشهر وأبرز مطربي الخليج العربي وهو مغني سعودي ولد في البحرين لأب سعودي وأم بحرينية وهو أيضا حاصل على الجواز البحريني. نجح في اثبات نفسه بجدارة من خلال مسيرته الفنية الرائعة التي جعلته يحصد لقب سندباد الاغنية العربية.

تمتد مسيرته الفنية لحوالي 30 عاما من الابداع والتألق وامتاع الجماهير في كل أنحاء الوطن العربي. قدم أول ألبوم رسمي له في أواخر 1984 بعنوان اه يا قلبي وعمره 15 عاما حيث ظهرت موهبته الرائعة والاداء المميز.

ظهر راشد الماجد في عام 1993 بصورة مختلفة ومميزة من خلال ألبومين غنائيين تحت عنوان الدنيا حظوظ والله كريم والتي لاقت اعجابا كبيرا وملحوظا في بعض البرامج الاذاعية وبعدها أطلق ألبوم بمناسبة شفاء ملك السعودية الراحل فهد بن عبدالعزيز بعنوان صفوة ملوك.

كان لألبومه المسافر ضجة كبيرة حيث احبته الجماهير بطريقة مذهلة لانه كان يحتوي على أغاني مميزة مثل وينك حبيبي ووحشتيني كما قام راشد الماجد بغناء ألبوم مشكلني من تلحين الفنان حسين الجسمي.

غنى راشد الماجد حوالي 21 ألبوما غنائيا ويمتاك الراشد العديد من الشركات منها الفارس للانتاج الفني والماجد للسيارات.

حصل على العديد من الجوائز منها جائزة أفضل أغنية عام 1993 لأغنية دنيا حظوظ من مهرجان البحرين للموسيقى وجائزة مهرجان الموسيقى العربية لأغنية العيون 2004 كما اختار النقاد راشد الماجد كأفضل مطرب خليجي لعام 2007 وأيضا جائزة أم تي في لأفضل مطرب عربي 2007