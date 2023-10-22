شكرا لقرائتكم خبر عن قبل فوات الأوان..6علامات واضحة تشيرإلى الإصابة بـ«سرطان البروستاتا»..رقم 4 منتشرة بكثرة؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

سرطان البروستاتا من الأمراض الخطيرة التي تصيب الرجال، وسرطان البروستاتا الذي يتم اكتشافه مبكرًا، في الاولى والتي تكون محصورة في منطقة غدة البروستاتا، تزداد فرص العلاج منه أكثر.

وهناك 6 اعراض تساعدك في تشخيص حالاتك للذهاب إلى الطبيب مبكرا لعلاج ذلك المرض الخطير، ومن ابرز اعراض الاصابة بمرض سرطان البروستاتا، ايجاد صعوبة في التبول، او ظهور دم في البول، ، توتر الاعصاب، والشعور بالتعب، والأرق، والشعور بآلام في العظام، بحسب موقع هيلث لاين الطبي.

ويتوقع الأطباء أن سرطان البروستاتا يحدث عندما تطرأ تغييرات على الحمض النووي للخلايا الموجودة في البروستاتا.

و يحتوي الحمض النووي للخلية على التعليمات التي توجِّه الخلية نحو القيام بوظيفتها المحددة، ولكن تتسبب هذه التغيرات في توجيه الخلايا نحو النمو والانقسام بمعدل أسرع من الخلايا الطبيعية. وبذلك تواصل الخلايا الشاذة النمو بينما تموت الخلايا الأخرى.

وتتراكم هذه الخلايا الشاذة لتشكِّل ورمًا ينمو ويهاجم الأنسجة القريبة منه، ثم تنفصل بعض الخلايا الشاذة بعد مرور بعض الوقت وتنتقل إلى أجزاء أخرى من الجسم.