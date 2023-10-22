شكرا لقرائتكم خبر عن موظفة تشكومن زميلتها في العمل وتكشف عن تصرفاتها الغريبة كلما تحدثت مع زوجها وقت الراحة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

عرضت إحدى الموظفات مشكلتها مع زميلتها في العمل وتصرفاتها الغريبة كلما تحدثت مع زوجها وقت الراحة.

تصرفات زميلتها

وقالت الفتاة في شكواها: إنها موظفة وزوجها أحيانا يتصل عليها وقت الراحة وأحيانا يحضر لها أكل للدوام.

وأشارت إلى أنه منذ فترة لاحظت تصرفات لم تعجبها من زميلتها في العمل فتحضر وقت حديثها مع زوجها وقت الراحة فتضطر هي لغلق الجوال وتسولف معها.

تتكلم بغنج ودلع

وتابعت: تسألني لو زوجك اتصل ردي واعتبريني غير موجودة، وتدخل نفسها بالسالفة وفجأه تضحك بصوت عالي وتتكلم بغنج ودلع وصوت أول مرة اسمعه إذا شافتني داقة على زوجي وفجأة تقول فلان لو جبت لها أكل جبلي معها وهو يطنش.

وذكرت أنه ذات مرة فتحت الموضوع مع الموظفات وأبدت تخوفها من أن يتزوج عليها زوجها خاصة أنها لم تنجب منذ فترة.

تسلم على زوجها

وأوضحت أنها طلبت من زوجها شيء ذات مرة وكانت تستعد للخروج لأخذه وفجأة طلبت منها زميلتها أن تذهب هي لإحضاره لها وتسلم على زوجها فرفضت وهنا غضبت الأخيرة وقالت لها: أنتي مريضة وتحسبيني حاسدتك عليه.