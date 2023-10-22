فيديو إعصار تيج يصل سقطرى.. أمطار غزيرة ورياح شديدة في الجزيرة اليمنية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 22 أكتوبر 2023, 8:03 صباحاً

بدأت التأثيرات المصاحبة لإعصار تيج على جزيرة سقطرى اليمنية منذ وقت مبكر من اليوم الأحد، وسط تحذيرات متواصلة تطالب الجميع بالالتزام بالتحذيرات التي يتم إطلاقها. وأشار الراصد الجوي وعضو جمعية الطقس في السعودية علي مشهور، إلى أن التأثير على أجواء السعودية سيكون بأمطار غزيرة باتجاه الخرخير وشرورة، ثم تتجه الحالة والرطوبة المصاحبة لها غرباً، وستتأثر منطقة جازان -بإذن الله- بالحالة ابتداءً من الخميس المقبل؛ إذ ستتكون هناك عواصف رعدية ماطرة، وستشمل أغلب تضاريس المنطقة -بإذن الله تعالى-. وحول تطورات الحالة المدارية "تيج"، قال في تصريح لـ"الخليج 365"، يوم السبت: "حالياً هي مرصودة كإعصار من الدرجة الأولى، وهناك توقعات أن يتطور إلى إعصار من الدرجة الثانية خلال الاثنتي عشرة ساعة المقبلة، وخلال أربع وعشرين ساعة سيتطوّر إلى إعصار من الدرجة الثالثة، وفق التوقعات مقابل شواطئ حضرموت والمهرة، ثم يضعف إلى عاصفة مدارية، ثم إلى منخفض مداري عميق عند وصوله إلى صحراء الربع الخالي".

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