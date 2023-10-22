انت الان تتابع أكثر من 170 ألف مستفيد من خدمات طب الأسنان بعسير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 22 أكتوبر 2023, 8:32 صباحاً

قدّمت مراكز طب الأسنان في عسير، خدماتها لـ170439 مستفيدًا؛ وذلك خلال النصف الأول لعام 2023م. وأبانت "صحة عسير"، أن إجمالي المستفيدين من خدمات طب الأسنان بمراكز الرعاية الأولية بلغ 124080 مستفيدًا، ومن خلال المراكز التخصصية بلغ 41573 مستفيدًا. وأشارت إلى أن من قُدّمت لهم خدمات الأسنان بالمستشفيات وصلوا إلى 4786 مستفيدًا، وتوزعت تفاصيل الخدمة على النحو التالي: 6476 استعاضة سنية، 5381 إصلاح أسنان، 1913 علاج الجذور، 2333 جراحة فم، 130409 صحة فم، 2430 علاج وجراحة اللثة، 4007 عيادات عامة، 3186 طب أسنان أطفال، و330 عملية جراحية.

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