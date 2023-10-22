انت الان تتابع تحذير من سفارة المملكة بعُمان للسعوديين: خذوا الحيطة من إعصار "تيج" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تُهيب سفارة المملكة العربية السعودية في سلطنة عُمان، بالسعوديين كافة من المقيمين والموجودين على أراضي السلطنة في كل من ولايتَي ظفار والوسطى، بأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر اعتباراً من ليلة اليوم الأحد إلى يوم الثلاثاء الموافق 24 أكتوبر؛ وذلك بسبب الإعصار المداري "تيج".

وتؤكّد السفارة، ضرورة اتباع التعليمات الصادرة من الجهات العُمانية المختصّة، والتواصل مع السفارة في حالات الطوارئ على الأرقام التالية: (24699509-24699508-24699507-24601743-99213394).

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