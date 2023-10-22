تراند اليوم : رسالة جديدة من الجيش الإسرائيلي لسكان غزة

صحيفة الخليج 365: قال سكان في غزة إنهم تلقوا تحذيرا جديدا من الجيش الإسرائيلي، يأمر بالتحرك من شمال القطاع إلى جنوبه.

وأضاف التحذير أن "من يظل في مكانه قد يتم تحديد هويته على أنه متعاطف مع منظمة إرهابية"، في إشارة إسرائيلية إلى حركة حماس.

ووصل التحذير على منشورات عليها شعار الجيش الإسرائيلي منذ السبت، وعبر الهواتف المحمولة، في أنحاء قطاع غزة.