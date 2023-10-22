شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع الأغذية بعدة دول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تنفيذ مشروع مخبز الأمل الخيري بمرحلته الرابعة لعام 2023، في محافظة عكار وقضاء المنية في لبنان.

ووزع المشروع 25 ألف ربطة خبز يوميًا للعائلات المحتاجة من السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف القاطنين في شمال لبنان.

إغاثة في أفغانستان وباكستان

كما وزع المركز أمس، 25 طنًا من السلال الغذائية للأسر المتضررة من الزلزال في مديرية سنجي بولاية هرات غرب أفغانستان، استفاد منها 375 أسرة بواقع 2,250 فردا.

ووزع أمس الأول، 1.191 سلة غذائية للفئات الأكثر احتياجاً في منطقتي صحبت بور وخاران بإقليم بلوشستان، المتضررة من الفيضانات في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 8.337 فرداً، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع دعم الأمن الغذائي في جمهورية باكستان لعام 2023- 2024.

ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية التي تقدمها من المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة في مختلف الدول ذات الاحتياج حول العالم دون تمييز.