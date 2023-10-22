السعودية | “منشآت” تنفذ فعاليات أسبوع التعليم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

تنفذ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” اليوم، فعاليات أسبوع “التعليم”، وتستمر حتى الخميس القادم، وذلك في مراكز دعم المنشآت في كلٍ من مدينتي الرياض والمدينة المنورة، ومحافظتي جدة والخبر؛ بحضور ومشاركة معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، ومجموعة من أبرز الخبراء والمختصين بدعم رواد ورائدات الأعمال في مجالات التعليم، بهدف تسليط الضوء على أبرز المبادرات والبرامج التي تسهم في دعم رواد الأعمال وتعزيز نمو منشآتهم في السوق.

ويستضيف أسبوع التعليم إلى جانب مجلس معالي وزير التعليم، المستشار والمشرف العام على مكتب معالي وزير التعليم ورئيس لجنة الاستثمار والتعليم الخاص المهندس إياد القرعاوي، والمشرف العام على وكالة التعليم العام الأهلي عواطف الحارثي، والمشرف العام على الإدارة العامة للاستثمار والتخصيص بوزارة التعليم المهندس عبدالرحمن الهاجري، ومدير عام التربية الخاصة بوزارة التعليم الدكتورة حصة آل مشعان، ونائب المدير العام للتأهيل والتراخيص بالمركز الوطني للتعليم الإلكتروني محمد الشويعر، إضافة إلى نائب المحافظ المساعد للخدمات المساندة في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المهندس عبدالله الكثيري، ورؤساء شركة تطوير التعليم القابضة والشركات التابعة لها، وعدد من مديري التعليم بمختلف مناطق المملكة؛ للحديث عن أهمية التعاون والتكامل بين قطاعات التعليم وريادة الأعمال وأبرز المبادرات والبرامج التي تسهم في دعم رواد الأعمال وتعزيز نمو منشآتهم في السوق.

وتتيح فعاليات أسبوع التعليم للزوار والمهتمين فرصة التعرف على التجارب الريادية الناجحة من خلال لقاءات متخصصة مع أبرز رواد الأعمال؛ للتركيز على الفرص المقدمة في مجال ريادة الأعمال ومناقشة التحديات وسبل معالجتها بطرق فعالة، وذلك بهدف تسليط الضوء على الفرص الكبيرة التي يحفل بها قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ودعت “منشآت” الراغبين بزيارة فعاليات أسبوع التعليم، بالتسجيل عبر الرابط: https://www.monshaat.gov.sa/forms/EW؛ للتعرف على اللقاءات الحوارية ومواعيد عقد الجلسات وغيرها من البرامج التي سيشهدها الأسبوع.