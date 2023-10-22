السعودية | سرعته مستغربة.. “الزعاق”: “تيج” تحوّل من عاصفة مدارية لإعصار من الدرجة الثالثة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق؛ إن اختيار الهنود اسم “تيج” لإعصار بحر العرب، وهي كلمة تعني باللغة الهندية “السرعة” لم يأت من فراغ، خاصة أنه تحوّل خلال 24 ساعة فقط من عاصفة مدارية إلى إعصار من الدرجة الثالثة وسرعته مستغربة.

وأضاف الزعاق؛ أن هذا الإعصار يؤثر الآن على أرخبيل في سقطرى، وسيؤثر في السويعات المقبلة على محافظتَي ظفار والوسطى بسلطنة عُمان ويبعد عن سواحلها 500 كم تقريباً وسيكون تأثيره عبارة عن رياح عاتية مصحوبة بأمطار متفاوتة الغزارة.