السعودية | “العبدالجبار” رئيسًا تنفيذيًا للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_

أعلن مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري “SRC”، برئاسة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، عن قرار تعيين مجيد بن فهد العبدالجبار رئيسًا تنفيذيًا للشركة خلفًا للرئيس السابق فابريس سوسيني، وذلك اعتبارًا من تاريخ 1 يناير 2024 بعد حصول الشركة على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي.

ووجه مجلس إدارة الشركة الشكر للرئيس التنفيذي السابق فابريس سوسيني، على جهوده التي استمرت لعدة سنوات في تعزيز مكانة الشركة في قطاع التمويل العقاري بالمملكة، والإسهام في تطوير فريق إداري يمتلك أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.

يُذكر أن العبدالجبار، قد شغل العديد من المناصب خلال مسيرته المهنية؛ أبرزها المدير العام للمخاطر في هيئة السوق المالية “CMA”، ومستشاراً لرئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية.

كما كان العبدالجبار ضمن فريق العمل الذي أشرف على طرح شركة أرامكو للاكتتاب، ومثّل المملكة في عددٍ من اللجان بالمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO)، كما تضمنت رحلته العملية خبرات متنوعة بالقطاع البنكي في المملكة امتدت لأكثر من 15 عاماً، حيث عمل خلالها في إدارة الخزينة في بنك HSBC في لندن، و”سامبا” والبنك العربي الوطني، وكان ممن أسهم في تأسيس إدارة الحلول الاستثمارية المبتكرة في بنك “ساب”.