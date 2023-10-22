شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يعطي وعد لجماهير النصر السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء ضمن مباريات بطولة دوري روشن السعودي

وتقام المباراة بين ناديي النصر والفيحاء في تمام الساعة الخامسة مساء يوم السبت المقبل الموافق يوم 28 من شهر أكتوبر الحالي ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من بطولة دوري روشن السعودي.

رونالدو يتحدث عن فكرة اعتزاله

أكد البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر أنه سيستمر بالعطاء في ملاعب الكرة حتى يمنعه جسده عن مواصلة اللعب.

وقال رونالدو في تصريحات تداولتها الصحف، عقب نهاية لقاء العالمي أمام ضمك الذي حسمه النصر بالفوز بهدفين مقابل هدف، أن الأرقام القياسية التي لا يزال يحققها في الملاعب الكرة مع وصوله لعامه الـ38 تأتي نتيجة العمل الكبير الذي يقوم به والذي سيستمر فيه حتى يمنعه جسده من اللعب.

وواصل رونالدو:" المباراة كانت صعبة أمام فريق جيد للغاية فضلًا عن أننا عائدون من فترة التوقف الدولي التي بذلنا فيها جهدًا سواء على مستوى اللعب أو السفر.

وأعرب رونالدو عن سعادته بقدرته على العطاء مع العالمي، مشيرًا إلى أنه لا يمكن أن يقدم أفضل ما لديه دون مساعدة زملائه وجهدهم الكبير داخل الملعب.

واختتم نجم النصر تصريحاته قائلًا: "أشعر بسعادة كبيرة بوجودي في المملكة وسط هذه الجماهير الرائعة التي أسعى دائمًا لإسعادها».