شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الأهلي يطلب الرحيل إلى الدوري القطري..مفاجأة كبري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجر الإعلامي أحمد شوبير مفاجأة كبري عن رغبة النجم المصري أحمد عبد القادر، جناح النادي الأهلي، في الرحيل عن الفريق في يناير المقبل.

يأتي ذلك بعدما خرج اللاعب من حسابات المدرب السويسري مارسيل كولر بشكل ملحوظ في المباريات الأخيرة، الأمر الذي يدفع اللاعب للتفكير بشكل جادي في الرحيل عن الفريق.

وأضاف شوبير أن اللاعب يمتلك عرضا في الفترة الحالية من نادي الوكرة القطري، الشئ الذي يجعل اللاعب متمسكا بخوض تجربة الإحتراف الخارجي.

خاصة أن نادي الوكرة يضم بين صفوفه حمدي فتحي لاعب الأهلي السابق، مما قد يسهل عليه عملية الإنسجام مع الفريق في الفترة القادمة.

موقف كولر من رحيل اللاعب

هذا ولا يمانع كولر في رحيل عبد القادر خلال الفترة القادمة، خاصة بعد تألق رضا سليم صفقة الأهلي الجديدة بشكل ملحوظ في المباريات الأخيرة.