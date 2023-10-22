الكيمياء الحيوية تفوق 16 فحصا مخبريا

فاقت فحوص الكيمياء الحيوية المخبرية 16 نوعا من الفحوص المخبرية بمستشفيات وزارة الصحة، في وقت تصدرت فيه 5 مناطق: الرياض والقصيم وجدة والعاصمة المقدسة والمدينة المنورة الفحوص المخبرية المنفذة العام الماضي.

ارتفاع الفحوص

كشف تقرير وزارة الصحة للفحوص المخبرية العام الماضي ارتفاع الفحوص المخبرية إلى 188.021.504 مليون فحص مخبري، مقارنة بعام 2021 التي بلغت 178.211.370 مليون فحص مخبري. وتمثلت الفحوص المخبرية في 17 نوعا، إذ تصدرت الكيمياء الحيوية الفحوص المخبرية بإجمالي 102.964.688 مليون فحص بـ55%، وحلت فحوص أمراض الدم ثانيا بإجمالي 42.714.748 مليون فحص مخبري بـ23%، وفحوص الهرمونات ثالثا بإجمالي 9.846.355 ملايين فحص بـ5%، وفحوص خدمات نقل الدم رابعا بإجمالي 5.317.705 ملايين فحص بـ3%، وفحوص أخرى خامسا بإجمالي 4.291.741 ملايين فحص بـ2%.

19% الرياض

سيطرت الرياض على الفحوص المخبرية، حيث بلغ فيها إجمالي الفحوص المخبرية 35.908.872 مليون فحص مخبري بـ19%، وحلت القصيم ثانيا بإجمالي 26.749.794 مليون فحص بـ14%، وجدة ثالثا بإجمالي 15.874.642 مليون فحص بـ8%، والعاصمة المقدسة رابعا بإجمالي 13.498.366 مليون فحصا بـ7%، والمدينة المنورة خامسا بإجمالي 12.855.745 مليون فحص بـ6.83%.

فحص سموم

بلغ إجمالي فحوص السموم 414.981 ألف فحص مخبري، واستحوذت الرياض على النصيب الأكبر من فحوص السموم، حيث بلغ إجماليها 142.135 ألف فحص بـ34%، وحلت العاصمة المقدسة ثانيا بإجمالي 34.784 ألف فحص بـ8.38%، ونجران ثالثا بإجمالي 34.163 ألف فحص بـ8.23%، وجدة رابعا بإجمالي 25.959 ألف فحص بـ6.25%، والأحساء خامسا بإجمالي 25.862 ألف فحص بـ6.23%.

3.7 ملايين فيروسات

تصدرت الرياض إجمالي فحوص فيروسات المرضى، حيث بلغ فيها إجمالي الفحوص 834.533 ألف فحص بـ22%، من أصل 3.768.881 ملايين فحص مخبري لفيروسات المرضى، وحلت الطائف ثانيا بإجمالي 555.968 ألف فحص بـ15%، والعاصمة المقدسة ثالثا بإجمالي 350.734 ألف فحص بـ9%، وجازان رابعا بإجمالي 319.600 ألف فحص بـ8%، وعسير خامسا بإجمالي 224.154 ألف فحص بـ6%.

98 ألف وراثة

بلغ إجمالي فحوص الوراثة 98.260 ألف فحص مخبري، وتصدرت القريات فحوص الوراثة بإجمالي 33.814 ألف فحص بـ34%، وحلت نجران ثانيا بإجمالي 20.511 ألف فحص بـ21%، والرياض ثالثا بإجمالي 8856 فحصا بـ9%، وتبوك رابعا بإجمالي 8310 فحوص بـ8%، وحفر الباطن خامسا بإجمالي 4758 فحصا بـ5%.

فحوص

188 مليون فحص مخبري

17 نوعا للفحوص المخبرية

5 مناطق تتصدر الفحوص المخبرية

%55 من الفحوص كيمياء حيوية

فحوص الرياض تتصدر السموم والفيروسات

الأكثر فحوصا مخبرية:

الرياض: 19%

القصيم: 14%

جدة: 8%

العاصمة المقدسة: 7%

المدينة المنورة: 6.83%