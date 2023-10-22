شكرا لمتابعة خبر عن الجهني يحذر من هطول أمطار غير مسبوقة بسبب إعصار تيج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حذر الخبير المناخي الدكتور زياد الجهني، اليوم الأحد، من هطول أمطار غير مسبوقة بسبب إعصار تيج.

وقال زياد الجهني، عبر حسابه على منصة “إكس”: “حسب آخر التحديثات، يتوقع أن يتسبب الإعصار تيج بهطول كميات مهولة وغير مسبوقة من الأمطار، على محافظات المهرة وحضرموت اليمنية”.

وأضاف: “قد تسجل كميات تتجاوز الـ1000ملي في فترة قصيرة نسبياً”، متابعًا: “يجب تحذير السكان وتوعيتهم بالابتعاد عن الأودية ومجاري السيول”.