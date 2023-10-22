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شُبان يدخلون أحد الكافيهات بالأحصنة ويثيرون جدلاً واسعًا .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - أثار شابين جدلاً واسعًا عبر مواقع التواصل المختلفة بعد دخولهم أحد الكافيهات بالأحصنة دون تردد .

وظهر الشابين في مقطع فيديو داخل أحد الكافيهات بالأحصنة، بينما يحاول الموظفون إخراجهم والحديث معهم ولكنهم لم يستجيبوا للنداء .

ولقى المقطع تفاعلاً واسعًا من قبل رواد مواقع التواصل الذين أعربوا عن استيائهم من الشبان وتصرفهم حيث علّق أحدهم قائلاً:” جرأة وقلة ذوق يبررها صغر سنهم وأتوقع لا زالوا مراهقين .

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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