شكرا لمتابعة خبر عن شُبان يدخلون أحد الكافيهات بالأحصنة ويثيرون جدلاً واسعًا .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أثار شابين جدلاً واسعًا عبر مواقع التواصل المختلفة بعد دخولهم أحد الكافيهات بالأحصنة دون تردد .

وظهر الشابين في مقطع فيديو داخل أحد الكافيهات بالأحصنة، بينما يحاول الموظفون إخراجهم والحديث معهم ولكنهم لم يستجيبوا للنداء .

ولقى المقطع تفاعلاً واسعًا من قبل رواد مواقع التواصل الذين أعربوا عن استيائهم من الشبان وتصرفهم حيث علّق أحدهم قائلاً:” جرأة وقلة ذوق يبررها صغر سنهم وأتوقع لا زالوا مراهقين .