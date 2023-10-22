شكرا لمتابعة خبر عن الجاسر: نستهدف تقليل الانبعاثات الكربونية 2% لكل ساكن .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال وزير النقل، صالح الجاسر، إن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية تستهدف تقليل الانبعاثات الكربونية 2% لكل ساكن.

وأضاف “الجاسر”، خلال كلمته في مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، أنهم يعملون في عدد من البرامج لتحقيق ما يستهدفونه من تقليل هذه الانبعاثات.

وأكد أن رؤية المملكة تركز على التنوع الاقتصادي عبر برامج متعددة، مضيفا أن سلاسل الإمداد يعد أساس لزيادة الشراكة الاقتصادية في المملكة.

قال وزير النقل، صالح الجاسر، إن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية تستهدف تقليل الانبعاثات الكربونية 2% لكل ساكن.