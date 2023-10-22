شكرا لمتابعة خبر عن وزير الصناعة: لدينا قاعدة صناعية قوية وعمل حكومي بقيادة واضحة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس بندر الخريف، أن المملكة لديها قاعدة صناعية قوية وعمل حكومي بقيادة واضحة.

وقال الخريف خلال حديثه على هامش انطلاق أعمال النسخة الـ 5 لمؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية:” تفاجأت إيجابيًا بالقدرات الموجودة في المملكة، ونفتخر بكفاءة سرعة الشركات الوطنية في إيصال منتجاتها للأسواق.

ومن جانبه، أكد أن سلاسل الإمداد جزء أساسي وممكن للقطاع الصناعي بلا شك، لافتًا أنه بالنظر إلى رؤية المملكة 2030 فهي تدور حول محور أساسي وهو تنويع مصدر الدخل .