شكرا لمتابعة خبر عن تشكيل صخري بتبوك يبهر العالم .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبهر تشكيل صخري عجيب بصحراء تبوك العالم، نظرا لغرابة تكوينه الصخري المنحوت بفعل عوامل الطبيعة والذي يشبه لوحة فنية مدهشة تمنح زواره متعة بصرية لا يمكن إيجادها في أي مكان آخر.

وحين تنظر إلى ذلك التكوين الصخري النادر تجده متمثلا في قاعدة صخرية نحيلة تحمل عبء كتلة صخرية كبيرة جدا أعلاه منحوتة بشكل مثير للدهشة يأخذك لعالم آخر للتأمل في تفاصيله الممتعة للعين.

وتعد هذه الكتله الصخرية بأم سرهيج التابعة لمركز بجدة غرب تبوك، أحد المعالم التي تسكن صحراء حسمى، وتقف بطول يقارب 30 متراً على قاعدة صغيرة ونحيلة بشكل يشبه الغراميل.