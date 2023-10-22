"التجارة" تستدعي 9196 منتج مرايا "LETTANA " لخلل في قطع التثبيت

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 22 أكتوبر 2023, 9:15 صباحاً

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 9196 منتجًا، من مرايا نوع "LETTANA"؛ لوجود خلل في قطع تثبيت المرايا بالحائط؛ مما قد يؤدي إلى سقوط المرايا بشكل مفاجئ، ما يزيد من خطر الإصابة. ودعت الوزارة المستخدمين المشمولين بالاستدعاء للمرايا التي تحمل ختم تاريخ الإنتاج 2015 وما قبله والمرايا برقم المورد 21944، تحمل ختم الإنتاج 2325 وما قبله، إلى التوقف الفوري عن الاستخدام والتواصل مع الوكيل "إيكيا" لطلب أداة تثبيت بديلة مجانًا، أو إعادة المرايا إلى "أيكيا"، واسترداد كامل مبلغ الشراء. لمزيد من المعلومات.. أضغط هنا

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