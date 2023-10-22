مكة المكرّمة.. بدء استقبال طلبات تصاريح مباني خدمة ضيوف الرحمن 1445هـ

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت لجنة إسكان الحجاج بـالعاصمة المقدّسة، بدء استقبال طلبات تصاريح المباني المعدة لإسكان الحجاج لعام 1445هــ، عبر المكاتب الهندسية المعتمدة لهذا العام.

وطالبت اللجنة، وفق تغريدة على حساب الأمانة في "إكس"، مُلاك ومستثمري المباني المعدة لإسكان الحجاج، بسرعة التقدُّم إلى المكاتب الهندسية المعتمدة.

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