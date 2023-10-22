انت الان تتابع "الحدود الشمالية".. 234 جولة رقابية تحرّر 11 مخالفة بطريف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - نفّذت أمانة منطقة الحدود الشمالية، 234 جولة رقابية خلال الأسبوع الماضي على المنشآت الغذائية والمراكز التجارية في محافظة طريف.

وأوضحت الأمانة، أن الجولات الرقابية أسفرت عن إغلاق محل وتحرير 11 مخالفة، وطُبّقت بحق المخالفين العقوبات البلدية المقررة نظاماً، مؤكدةً استمرار الجولات الرقابية على المحال التجارية، داعيةً الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن المخالفات من خلال مركز 940.

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