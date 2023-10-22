انت الان تتابع لويس كاسترو لـmarca: هناك شغف وجنون بالكرة في السعودية والدوري سيكون بين الأفضل عالميًّا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 22 أكتوبر 2023, 9:55 صباحاً

أكد مدرب النصر لويس كاسترو خلال مقابلة مع صحيفة "Marca"الإسبانية، أن هناك شغفًا كبيرًا بكرة القدم في السعودية يتقاسمه الجميع، وهناك الكثير من الإثارة بسبب وصول العديد من اللاعبين الكبار، وخاصة عندما اختار رونالدو القدوم إلى دوري روشن. وتابع المدرب البرتغالي حديثه عن رونالدو: "نحن نتحدث عن اللاعب الذي لديه أكبر عدد من المتابعين على شبكات التواصل الاجتماعي، الدوري السعودي لديه الكثير من الرؤية؛ فهو يمتلك لاعبين جيدين، وجماهير جيدة في المدرجات، ومدربين جيدين. واستطرد لويس كاسترو: "ليست هناك حاجة للطلب من كريستيانو رونالدو ما يفعله؛ فهو يفعل كل شيء بنفسه بالفعل، وقد حققنا كأس العرب في بداية الموسم، وسنعمل على تحقيق بقية البطولات مع ‎الفريق". وبسؤاله عن استثمارات الدوري السعودي أجاب: "هكذا هو الحال في كرة القدم، ومن الطبيعي أن يكون لها نفس طموح أفضل الدوريات في العالم، إنها معادلة بسيطة للغاية، ولا يفاجئني على الإطلاق أن أقول إن المملكة العربية السعودية تريد أن تكون بطولاتها عظيمة". وقال كاسترو عن اللاعبين السعوديين المحليين: "هناك تنافس كبير بين كل اللاعبين، وهذا تحدٍّ جديد بالنسبة لهم، إنه تحدٍّ لأن كل فريق يتشارك في غرفة تبديل الملابس مع لاعبين ذوي جودة عالية، ويجب عليهم النمو للوصول إلى نفس مستوى الآخرين".

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