تراند اليوم : شبكة CNN تقدم أدلة جديدة بعد تحليل صور وفيديو انفجار مستشفى المعمداني في غزة وتكشف مفاجأة بشأن مصدر الصاروخ

صحيفة الخليج 365: كشفت شبكة سي إن إن الإخبارية عن تحليل الصور واللقطات التي انتشرت بعد قصف مستشفى المعمداني ، والذي قدم بعض المعلومات حول سبب الانفجار.

ويشير التحليل إلى أن صاروخًا أطلق من داخل غزة انشطر في الجو، وأن الانفجار الذي وقع في المستشفى كان نتيجة سقوط جزء من الصاروخ على مجمع المستشفى.

وقال خبراء الأسلحة والمتفجرات الذين لديهم عشرات السنوات من الخبرة في تقييم أضرار القنابل، والذين راجعوا الأدلة المرئية، إنهم يعتقدون أن هذا هو السيناريو الأكثر ترجيحًا –رغم أنهم يحذرون من أن عدم وجود بقايا ذخيرة أو شظايا من مكان الحادث يجعل من الصعب التأكد. واتفق الجميع على أن الأدلة المتاحة عن الأضرار في الموقع لا تتفق مع الغارة الجوية الإسرائيلية.

وقالت إسرائيل حينها إن "خطأ بصاروخ" أطلقته حركة الجهاد الإسلامي هو الذي تسبب في الانفجار، وهو ادعاء قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، إن المخابرات الأمريكية تدعمه، في حين قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي في وقت لاحق إن تحليل الصور الملتقطة من السماء، والرصد والمعلومات مفتوحة المصدر تشير إلى أن إسرائيل "غير مسؤولة".