شكرا لقرائتكم خبر عن كشّافة التدريب التقني تؤهل 90 قائداً للميدان الكشفي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - افتتح مدير عام الأنشطة بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، المهندس عبدالله بن إبراهيم الدحيلان، اليوم، الدراستين الكشفيتين التأسيسية والمتقدمة للشارة الخشبية، التي تنظمها الإدارة العامة للأنشطة بالمؤسسة، بحضور عميد الكلية التقنية التطبيقية للبنين بالرياض المهندس فراس الرشيدي، وعميدة الكلية التقنية التطبيقية للبنات بالرياض زبيدة الشهراني، بمقر الكلية التقنية التطبيقية.

ويشارك في الدراستان التي تستمر حتى الأربعاء القادم، 90 قائداً وقائدة من مختلف الكليات التقنية للبنين والبنات والمعاهد الصناعية بالمملكة والجامعات السعودية والعديد من القطاعات الكشفية، بإشراف من جمعية الكشافة العربية السعودية.

تطوير القيادات الكشفية

تشتمل الدراستان على جوانب نظرية وعملية منها: مفهوم ونظريات وأنماط القيادة، والسياسة الكشفية العالمية لمشاركة الشباب في صنع القرار، دور ومسؤوليات وواجبات واحتياجات مساعد وقائد الوحدة، وطرق ووسائل وأساليب تدريب الفتية، والعلاقات العامة، والكشفية ونمو الفتية وحل المشكلات، والتخطيط، والمناهج الكشفية.

إضافة إلى تطبيقات ومفاهيم الكشفية والمجتمع، والسياسة العالمية للحماية من الأذى، وتنمية الموارد، وإعداد البحوث، بالإضافة إلى تخطيط وتنفيذ الرحلات الخلوية باستخدام العلامات السرية ورسم الخرائط، والتقديرات والاتجاهات، والرسائل المشفرة، والطهي الخلوي.

وبيّن المهندس الدحيلان، أن تنظيم المؤسسة لهذه الدراسات يأتي بهدف تمكين وتطوير القيادات الكشفية بالمؤسسة، ورفع نسبة الملتحقين بالحركة الكشفية والتأهيل القيادي للشباب والفتيات.