شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة في مسقط تحذر المواطنين من تأثيرات الإعصار تيج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أهابت سفارة المملكة في مسقط المواطنين المقيمين والمتواجدين في عُمان، بولايتي ظفار والوسطى، بأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، بسبب تأثيرات الإعصار تيج.

وطالبت المواطنين بتوخي الحذر اعتبارًا من ليلة اليوم الأحد 22 أكتوبر وحتى الثلاثاء الموافق 24 أكتوبر.

وأكدت السفارة على ضرورة اتباع التعليمات الصادرة عن الجهات العمانية المختصة والاتصال في حالاط الطوارئ على الأرقام المبينة بالصور التالية:

استعدادات عمان

حذر المركز الوطني للإنذار المبكر بهيئة الطيران المدني العمانية من خطورة الإعصار تيج، من بعد تعمق حالته المدارية إلى إعصار مداري من الدرجة الثالثة، الذي يوصف بشديد الخطورة.

وبيّن أن الإعصار الذي يتمركز جنوب غرب بحر العرب ويبعد عن سواحل سلطنة عمان قرابة 500 كم، سيكون له تأثير ملموس بمحافظتي، ظفار والوسطى، من ليلة اليوم الأحد 22 أكتوبر بهطول أمطار متفاوتة الغزارة من 50 - 150 ملم تؤدي إلى جريان الأودية والشعاب وهبوب رياح نشطة، حسبما نقلت وكالة الأنباء العمانية.

This is a Twitter Status /تحذير رقم (1) للحالة المدارية "تيج" في بحر العرب.This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency)