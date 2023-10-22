شكرا لقرائتكم خبر عن 226 طالباً وطالبة يستعرضون مشاريعهم في معرض ”إبداع الشرقية“ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ينطلق معرض ”إبداع الشرقية“ والبرامج المصاحبة له يوم غد الاثنين، بمشاركة 226 طالباً وطالبة، في مسرح إدارة التعليم، لاستعراض مشاريعهم بغرض المشاركة في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي ”إبداع 2024“.

وقال مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي بتعليم الشرقية، سعيد الباحص، أن المعرض سيحتوي على المشاريع المؤهلة على مستوى المنطقة الشرقية إستعداداً للمشاركة في الاولمبياد حيث وصلت المشاركات من المدارس بنحو 226 مشروعاً متنوعاً.

وأضاف، أن اللجنة الاكاديمية العلمية تتكون من 16 متخصصاً وخبيراً لمناقشة كافة المشاريع وتحكيمها وتقديم التغذية الراجعة لها والعمل على الملاحظات العلمية لتدعيم فرص التحسين للمشاريع.

مدة معرض إبداع الشرقية

ولفت، إلى أن المعرض سيكون متاحاً لمدة 3 أيام للطلاب والطالبات والمهتمين والأكاديميين لنشر الثقافة أمام الطلبة واستكشاف رحلة الموهوب منذ الفكرة حتى الوصول للمنافسة في المسابقات الدولية.

وبيّن، أن الهدف الرئيس تحقيق بيئة علمية إبداعية تنافسية محفزة لعقل الباحث العلمي وتشجيع وتنمية روح البحث والتفكير العلمي واكساب الطلبة مهارات البحث العلمي بما يوفر تطوير مواهبهم العلمية، موضحاً أن المشاركات الحالية هي التي تم تسجيلها مسبقا ورفعت المشاريع الخاصة بها.

يذكر أن الأولمبياد والمسابقات العلمية تأتي تحقيقاً لرؤية المملكة العربية السعودية ۲۰۳۰ ضمن محور اقتصاد مزدهر فرصة مثمرة ”وذلك بتوفير تعليم يسهم في دفع عجلة الاقتصاد والذي يتطلب التركيز على الابتكار في التقنيات المتطورة وفي ريادة الأعمال، وتماشياً مع خطة التنمية العاشرة في التحول إلى مجتمع معرفي مبدع، يأتي الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي“إبداع” لإيجاد بيئة علمية إبداعية تنافسية محفزة لعقل الباحث العلمي، وتهيئته للمنافسة والدخول في المنظومة العالمية المعرفية القائمة على البحث العلمي والابتكار لتحقيق التنمية الوطنية المستدامة.

وجسد الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي بما حققه على أرض الواقع تميزاً وإبداعاً على المستويين المحلي والدولي بسواعد أبناء وبنات الوطن عبر مشاريع علمية متميزة في الأعوام الماضية، الذي تنظمه وزارة التعليم ممثلة في الإدارة العامة للموهوبين ومؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع“ موهبة". تطبيقاً لسياسة التعليم في المملكة على تشجيع وتنمية روح البحث والتفكير العلمي والاهتمام بالإنجازات العالمية في كافة الميادين.