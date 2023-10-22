شكرا لقرائتكم خبر عن جراحة عالية الخطورة.. ولادة قيصرية واستئصال ورم لسيدة بمستشفى الأسياح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكّن أطباء مختصون بأمراض النساء والولادة في مستشفى الأسياح العام من إجراء عملية ولادة قيصرية ناجحة عالية الخطورة لسيدة تبلغ من العمر 31 عامًا، كانت تعاني من وجود ورم كبير بالرحم، بالإضافة إلى السمنة الزائدة حيث يبلغ وزنها 105 كيلوجرامات.

وكشف ذلك تجمع القصيم الصحي، موضحًا أن السيدة راجعت قسم العيادات الخارجية بالمستشفى وقد أتمت الشهر التاسع من حملها، فتم عمل التحاليل اللازمة لها وإجراء تخطيط على قلب الجنين إضافة إلى عمل أشعة تلفزيونية للأم للاطمئنان على صحة الجنين وتحديد مكان وحجم الورم الليفي.

خطر على الجنين

وذكر التجمع أن الأشعة التليفزيونية أظهرت عدم وجود مياه مطلقًا حول الجنين الأمر الذي تطلب التجهيز للتدخل الطبي نتيجة حاجتها لعملية قيصرية، حيث تم عمل التدابير اللازمة من حجز دم وإعطاء أدوية للأم قبل وبعد الولادة حتى لا يحدث نزيف لها بعد الولادة، ونجحت عملية ولادة الأم بحمد الله وتوفيقه، بالإضافة إلى استئصال الورم الليفي بمهارة فائقة والذي بلغ حجمه ٩ سنتيمترات دون حدوث أي مضاعفات تذكر للأم او المولود.

ولفت التجمع إلى أن الأم سبق وأن تعرضت للإجهاض مرتين، ولم يكن لديها أطفال فرزقها الله هذا الطفل بعد معاناة وطول انتظار، لتغادر بعدها المستشفى مع مولودها الأول وهما بصحة جيدة.

يشار إلى أن عيادات وطوارئ مستشفى الأسياح استقبلت خلال الربع الثالث من العام الحالي 2023م أكثر من 18 ألف مراجع.