السعودية | بـ39 درجة مئوية.. مكة المكرمة تشهد أعلى درجة حرارة بالمملكة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

توقَّع المركز الوطني للأرصاد، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأحد، على بعض مدن المملكة؛ حيث تسجل مكة المكرمة أعلى درجة حرارة بـ39 درجة مئوية، فيما تسجل السودة أدنى درجة حرارة بـ8 درجة مئوية.

وذكر مركز الأرصاد، عبر حسابه الرسمي على موقع “إكس”، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، مكة المكرمة 39، المدينة المنورة والعلا والخرج 37، الرياض وجدة وجازان 35 درجة مئوية.

وأضاف: كما تبلغ درجات الحرارة الكبرى على مدن القريات والوجه 32 درجة مئوية، الطائف وطريف 29، أبها 25، بلها الباحة 24، السودة 20 درجة مئوية.

وتابع: أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فهي كالآتي: السودة 8، أبها 13، الباحة 15، الرياض 20، وادي الدواسر وشروره 22، المدينة المنورة 24، جدة والقنفذة 27، مكة المكرمة 28 درجة مئوية.