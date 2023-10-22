السعودية | “الشؤون الإسلامية” توقع اتفاقية مع مؤسسة وقف الملوان الوقفية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وقّعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، اتفاقية تعاون إستراتيجية مع مؤسسة وقف الملوان الوقفية، وذلك بمقر الوزارة.

ومثّل الوزارة رئيس لجنة المبادرات الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم آل الشيخ، وعن المؤسسة الأمين العام للوقف الدكتور ماجد العبدالكريم.

وهدفت الاتفاقية إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارة والمؤسسة، فيما يتعلق بنشاطاتها وتعزيز العمل الخيري والتنموي في المجتمع.

وتضمنت عدداً من النقاط أبرزها: تعليم القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، والاستضافة للحج وللعمرة، وإنشاء وترميم وصيانة ونظافة المساجد، والمراكز الإسلامية بالخارج وملحقاتها، وكفالة الأئمة والدعاة خارج المملكة، وإقامة المسابقات والمناشط والبرامج الدعوية، والطباعة والنشر والترجمة.

وتأتي هذه الاتفاقية انطلاقًا من حرص الوزارة على إقامة شراكات مجتمعية مثمرة قائمة على مد أواصر التعاون بين الجهات المختلفة، وتعزيز مبدأ التعاون بين الأجهزة الحكومية والقطاع غير الربحي، لإسهام هذا القطاع بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.