شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أول ظهور لـ نيمار بعد إصابته بالصليبي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الفوز على نظيره الفريق الأول الكروي بنادي الخليج، بهدف نظيف عن طريق المهاجم الصربي ميتروفيتش، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.

نيمار يظهر بعد تعرضه للأصابة

وظهر نيمار جونيور دا سيلفا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ومنتخب البرازيل الأول الكروي، لأول مرة بعد تعرضه لإصابة الرباط الصليبي، في مباراة الأوروجواي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وانتهي موسم النجم البرازيلي مع الهلال، بعد إصابته بالرباط الصليبي، خلال مواجهة منتخب السامبا أمام الأوروجواي، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وانتشرت صورة لنيمار جونيور دا سيلفا، رفقة أحد أصدقائه، والتقط نجم الهلال والمنتخب البرازيلي بعض الصور التذكارية.

من جهة أخرى، تطالب جماهير الهلال السعودي بسرعة اتخاذ القرار بشأن نيمار، والبحث عن لاعب بديل له، وإسقاطه من القائمة في يناير المقبل.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الأول برصيد 4 نقاط، بالتساوي مع نافباخور الأوزبكي صاحب المركز الثاني بفارق الأهداف، بينما يحتل مومباي المركز الأخير دون نقاط.

