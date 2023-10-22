"الخارجية الفلسطينية" تطالب بضغط دولي لوقف العدوان واستمرار دخول المساعدات

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 22 أكتوبر 2023, 12:59 مساءً

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسيطينية، بضغط دولي حقيقي لوقف عدوان الاحتلال فورًا، واستمرار دخول المساعدات الإنسانية، وإعلاء شأن الحل السياسي للقضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين. وقالت في بيان اليوم، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية، إنها تنظر بخطورة بالغة للقصف الذي تعرّض له مخيم جنين فجر اليوم، وعدّته تصعيدًا خطيرًا باستخدام الطائرات الحربية بما ينتج عنه من ضحايا من المدنيين الفلسطينيين وترويعهم بمن فيهم الأطفال والنساء، ومحاولة تعميم نموذج قصف قطاع غزة على مناطق في الضفة الغربية المحتلة. وحمّلت الخارجيةُ الحكومةَ الإسرائيليةَ المسؤوليةَ الكاملةَ والمباشرةَ عن نتائج التدمير الحاصل في قطاع غزة وتهجير سكانه، بما يرافقه من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية واستمرار عدوانها على الضفة الغربية المحتلة، كما حمّلت المجتمع الدولي المسؤولية عن عدم تحركه حتى الآن لوقف هذا القتل والدمار الإسرائيلي ضد غزة وأهلها، وعدّت ردودَ فعله ضعيفةً وانتقائيةً ومنحازةً لا ترتقي لمستوى حجم ما يتعرض له قطاع غزة من إبادة جماعية.

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