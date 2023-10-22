وزير العدل يدشن خدمات الرعاية الأسرية

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دشن وزير العدل، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، خدمات الرعاية الأسرية؛ بهدف الحفاظ على كيان الأسرة، وتحقيق العدالة الوقائية، وفقًا لنظام الأحوال الشخصية.

وأوضحت الوزارة، أنه تم تفعيل خدمة طلبات الحضانة، على أن يتم تفعيل النفقة، والزيارة، تباعاً، وجميعها يمكن الاستفادة منها عبر منصة ناجز Najiz.sa، في خطوات ميسرة تختصر الوقت والجهد على المستفيدين.

وأكدت الوزارة أن خدمات الرعاية الأسرية، ستسهم في سرعة إيصال الحقوق لمستحقيها من خلال حلول رقمية، حيث يمكن من خلالها تحديد مستحق الحضانة، وحساب مقدار النفقة، وتحديد أوقات الزيارة من خلال جدول معتمد للزيارات.