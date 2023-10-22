انت الان تتابع سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10496.16 نقطة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 22 أكتوبر 2023, 1:21 مساءً

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، اليوم، منخفضًا 158.40 نقطة، ليقفل عند مستوى 10496.61 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 3 مليارات ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 150 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 28 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 191 شركة على تراجع. وكانت أسهم شركات: ثمار، والتطويرية الغذائية، والإنماء طوكيو، وزين السعودية، وأنابيب الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: كابلات الرياض، والبلاد، وفيبكو، والزامل للصناعة، والدوائية الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96% و7.10%. فيما كانت أسهم شركات: شمس، والباحة، وزين السعودية، وأرامكو السعودية، وأمريكانا الأكثر نشاطًا بالكمية، وكانت أسهم شركات: أرامكو السعودية، والراجحي، وإس تي سي، والأهلي، وزين السعودية الأكثر نشاطًا في القيمة. وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 480.44 نقطة ليقفل عند مستوى 23356.61 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 22 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.

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