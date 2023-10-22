انت الان تتابع مساعدات جديدة تعبر من رفح نحو قطاع غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في :

عبرت "17" شاحنة مساعدات، الأحد، من الجانب المصري لمنفذ رفح الحدودي نحو غزة؛ بحسب مراسل "فرانس برس". وهي ثاني قافلة مساعدات إلى القطاع المحاصر منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

ودخلت قافلة أولى من 20 شاحنة إلى القطاع السبت.

وقالت الأمم المتحدة: إن تلك الشحنة بالكاد تعادل "4%" من الواردات اليومية لقطاع غزة قبل بدء الحرب، وإن "100" شاحنة لا بد أن تدخل يوميًّا لتلبية احتياجات "2,4" مليون نسمة يعيشون في القطاع، نصفهم من الأطفال.

وشدّد الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش" على أن "من الضروري إيصال المساعدة بكميات كبيرة".

وخلال قمة دولية من أجل السلام عُقدت في القاهرة، دعت مصر بدعم من الدول العربية المشارِكة إلى "الوقف الفوري للحرب" من أجل "إنهاء هذا الكابوس المروع" لسكان غزة.

نزح، وفق الأمم المتحدة، أكثر من مليون فلسطيني عن منازلهم في قطاع غزة، وباتوا في ظروف إنسانية كارثية.

ويخضع القطاع لحصار بري وجوي وبحري إسرائيلي منذ سيطرة حماس على غزة عام 2007، وفرضت إسرائيل منذ الهجوم الأخير "حصارًا كاملًا" على المنطقة الفقيرة والمكتظّة التي تبلغ مساحتها "362" كيلومترًا مربعًا، وقطعت عنها إمدادات المياه والكهرباء والغذاء.

وقالت الأمم المتحدة: إنه تم إرسال أكثر من "44" ألف قارورة من مياه الشرب "تكفي 22 ألف شخص ليوم واحد فقط" إلى غزة.

وأكد برنامج الأغذية العالمي في بيان أن "هناك حاجة ماسة" لإمدادات غذائية "طارئة".

وشدّدت الأمم المتحدة، خصوصًا، على ضرورة توصيل الوقود الحيوي للقطاع الفلسطيني.

وحذّرت خمس وكالات تابعة للأمم المتحدة، السبت، من أن الوضع الإنساني في قطاع غزة بات "كارثيًّا"، مؤكدة أن المستشفيات "تضيق" بالجرحى، وأن الأطفال "يموتون بوتيرة مقلقة".