تراند اليوم : أرسلتها أمريكا للشرق الأوسط.. ما هي القدرات التي تمتلكها منظومتي الدفاع "ثاد" و"باتريوت"؟

صحيفة الخليج 365: أعلن البنتاجون عن إرسال تعزيزات أمريكية جديدة للشرق الأوسط، لزيادة حماية قواته، وتمثل ذلك في منظومتي الدفاع "ثاد" و"باتريوت".

وعرضت قناة الحدث تقريرا عن قدرات هذه المنظومات الدفاعية كما يلي:

ثاد

المنظومة الأمريكية "ثاد" من نوع أرض جو صُممت ضد الأهداف التي تطير على ارتفاعات عالية، تمتاز بقدرتها على إسقاط صواريخ باليستية قصيرة ومتوسطة المدى.

ويبلغ نطاق النظام 200 متر، وقد يصل ارتفاعها إلى 150 كم، وتبلغ سرعة الصاروخ 8 أضعاف سرعة الصوت، ويستطيع التصدي للأهداف داخل وخارج الغلاف الجوي.

باتريوت

أما "باتريوت"، يعد واحدا من أكثر أنظمة الدفاع الجوي تطورا في ترسانة أمريكا، وهذا النظام مصمم للحماية من الصواريخ المهاجمة، ويصيبها ويفجرها في الهواء قبل بلوغ أهدافها.

ويتضمن صواريخ وجهاز رادار ومنصة إطلاق صاروخي، بالإضافة إلى قاعدة إطلاق صواريخ تتسع لـ 16 صاروها، يمكن إطلاقها في أقل من 9 ثواني.

وتعمل "باتريوت" على المدى البعيد، حيث تستطيع إصابة أهداف جوية على نطاق 160 كيلو متر، والصواريخ الباليستية على مدى 75 كيلو متر.